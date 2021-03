'Nonostante la nebbia', solidarietà e rinascita

Una storia di adozione e solidarietà con al centro il fenomeno dei migranti minorenni non accompagnati che ogni anno scompaiono in grande numero in Europa, specialmente nel nostro paese. NONOSTANTE LA NEBBIA diciottesimo lungometraggio di Goran Paskaljević (La Polveriera; Come Harry divenne un albero; Lune di miele) racconta questo in una storia semplice, lineare, in uscita streaming domani in concomitanza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale.

Visibile sulle piattaforme Prime Video, CGDigital, Itunes, Gplay, Rakuten e Chili e distribuito da 102 Distribution, il film racconta di Paolo (Giorgio Tirabassi), ristoratore in un paese della provincia di Roma, che tornando a casa durante un forte temporale, trova per strada un bambino di otto anni rannicchiato al freddo e decide, senza pensarci troppo, di portarlo con sé a casa.

Il bimbo si chiama Mohammed, è un rifugiato siriano che ha perso i genitori durante il viaggio verso l'Italia, a bordo di un gommone. La presenza del ragazzino inizialmente turba la moglie Valeria (Donatella Finocchiaro) che alla fine però acconsente ad ospitarlo per qualche giorno, per permettergli di recuperare le forze.

I giorni di permanenza di Mohammed (interpretato da Yousef Hassa El Nabbi) nella loro casa diventano sempre di più e il ragazzino sembra faccia molto bene all'umore di Valeria, in preda da tempo ad una profonda depressione dopo un grave lutto subito. Questo bambino che non parla una parola di italiano, ben presto diventa per la coppia un vero e proprio figlio e riaccende anche l'intimità tra i coniugi. Ma Mohammed, che vive sempre da clandestino in questa nuova famiglia, ha una sola ostinata voglia: quella di raggiungere i suoi veri genitori che lui crede siano in Svezia.

Ma nel film anche, ovviamente, tutte le difficoltà di integrazione che colpiscono il ragazzino e la sua famiglia adottiva in questo paese della provincia laziale.

Nel cast di NONOSTANTE LA NEBBIA anche Francesco Acquaroli, Anna Galiena, Luigi Diberti, Francesca Cutolo, Gabriele Donnini, Paolo Triestino e Pino Calabrese.

Prodotto da Cinemusa, Rai Cinema con la produzione associata di Simona Banchi, la produzione esecutiva di Mariella Li Sacchi e Amedeo Letizia e la co-produzione di Nova Film, Sektor Film e Rosebud Entertainment Pictures, il film è l'ultima opera di Goran Paskaljević, regista indipendente tra i più sensibili nato a Belgrado nel 1947 e deceduto a settembre del 2020. (ANSA).