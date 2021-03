Da Diana a Lady Chatterley, Emma Corrin nel nuovo film

Dopo aver messo i panni di Lady Diana nella quarta stagione della serie di Netflix 'The Crown', Emma Corrin si appresta a interpretare un altro personaggio della nobiltà inglese. Sarà infatti Lady Chatterley in un nuovo adattamento cinematografico de L'amante di Lady Chatterley romanzo capolavoro di D.H. Lawrence.

Pubblicato per la prima volta a Firenze nel 1928, l'opera fu immediatamente tacciata di oscenità a causa dei riferimenti espliciti di carattere sessuale e al fatto che in essa veniva descritta una relazione tra la moglie di un nobile paraplegico e un uomo appartenente alla working class. Negli Stati Uniti il libro è stato pubblicato solo nel 1959.

Il film sarà diretto da Laure de Clermont-Tonnerre (The Mustang, Mrs. America e The Act) mentre la sceneggiatura sarà affidata a David Magee (Life of Pi). La casa di produzione sarà 3000 Pictures, fondata da Elizabeth Gabler. (ANSA).