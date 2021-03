Bafta, Nomadland e Rocks al top candidature

"Nomadland" e "Rocks" con 7 nomination ciascuno. "The Father", "Mank", "Minari" e "Promising Young Woman" conquistano sei candidature a testa. Quattro donne in corsa per la miglior regia. Anthony Hopkins e Frances McDormand sono tra i nomi più importanti della rosa dei candidati dei premi cinematografici Bafta, gli 'Oscar' inglesi, resa nota oggi 9 marzo. La cerimonia di premiazione è attesa l'11 aprile senza pubblico.

La leggenda di Hollywood Hopkins è stata nominata per l' interpretazione in "The Father", in cui interpreta un uomo che scivola nella demenza. L'attrice di Fargo Frances McDormand è stata selezionata per il suo ruolo nell'acclamato road movie indipendente "Nomadland", da lei anche prodotto, in cui interpreta una donna nomade che si sposta nel West americano. La regista cinese del film, Chloe Zhao è una delle quattro donne nella rosa dei sei candidati per il miglior premio alla regia.

Le altre sono Shannon Murphy per "Babyteeth", un dramma australiano di formazione, la bosniaca Jasmila Zbanic per il film "Quo Vadis, Aida?" e la britannica Sarah Gavron per "Rocks".

"Rocks" è interpretato da Bukky Bakray nei panni di un'adolescente nera londinese che viene lasciata a se stessa dopo essere stata abbandonata dalla madre. Bakray affronterà McDormand nella categoria delle migliori attrici.

La British Academy of Film and Television Arts è stata criticata per la mancanza di diversità: nessuna regista donna nominata lo scorso anno. Di conseguenza, ha introdotto modifiche alle votazioni e ai processi di adesione e ed è stata ampliata a 10 nomination la categoria film domestici. Ha anche ampliato le nomination per la migliore regia, attore e attrice da cinque a sei per i premi di quest'anno, che sono stati ritardati a causa della pandemia di coronavirus. La star di "Black Panther" Chadwick Boseman ha ricevuto una nomination postuma per la sua interpretazione come trombettista tormentato inMa Rainey's Black Bottom". Nominato anche nella categoria dei migliori attori è la star di "Rogue One" Riz Ahmed per la sua interpretazione di un batterista che perde l'udito in "Sound Of Metal".

Un altro giro di Thomas Vinterberg, ha ottenuto quattro nomination ai BAFTA - British Academy Film and Television Awards.

Miglior Film in Lingua Non Inglese, Miglior Regista (Thomas Vinterberg), Miglior Sceneggiatura Originale (Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg) e Miglior Attore Protagonista (Mads Mikkelsen).