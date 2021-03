8 marzo: Noir in festival apre con giornata al femminile

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Dalla regista rivelazione Jennifer Kent alle scrittrici Margherita Oggero, Antonella Lattanzi, Grazia Verasani, Francesca Serafini e Rosa Teruzzi, si apre domani con una giornata tutta al femminile la 30ma edizione di Noir in festival, visibile in streaming gratuito su MYmovies.it.

Lo sguardo femminile sul mistero e la paura è al centro del focus con le scrittrici sulle 'Donne in nero', ma anche dell'incontro con Gabriella Genisi, autrice dei romanzi da cui è tratta la serie targata Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco.

Nella giornata internazionale della donna, il Noir propone inoltre una masterclass con una nuova protagonista del cinema di genere, la regista australiana Jennifer Kent. Anche il Concorso Internazionale apre nel segno del femminile grazie a Jeanette Nordhal che in Wildland racconta una storia di mafia al femminile che ruota intorno all'importanza della famiglia. Altra protagonista della giornata sarà Antonietta De Lillo con l'anteprima del suo Fulci Talks, conversazione in versione uncut in cui la regista e il critico Marcello Garofalo dialogano con Lucio Fulci, maestro del cinema di genere cui il festival dedica la retrospettiva di quest'anno. (ANSA).