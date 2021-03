Nomadland, 30 aprile in streaming e 'prossimamente' in sala

L'atteso Nomadland debutterà il 30 aprile 2021 su Star all'interno di Disney+ e sarà disponibile per tutti gli abbonati Disney+ senza costi aggiuntivi.

Searchlight Pictures annuncia il piano di release in Italia del premiato film di Chloé Zhao Nomadland, vincitore ai Golden Globes e Leone d'oro a Venezia 77: andrà 'prossimamente' al cinema, salvo disponibilità delle sale. In Italia, a causa delle chiusure e delle restrizioni imposte dalla pandemia globale, le informazioni sull'uscita cinematografica sono soggette a cambiamenti, precisa in una nota.

Interpretato e anche coprodotto dalla due volte Oscar Frances McDormand , dal candidato all'Academy Award David Strathairn (Good Night, and Good Luck), e dai veri nomadi Swankie, Bob Wells e Linda May, è tratto dal libro di Jessica Bruder "Nomadland. Un racconto d'inchiesta" (edito in Italia da Edizioni Clichy). Nomadland è incentrato su Fern (McDormand) che, dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna. Dopo Venezia ha vinto molti premi nei festival internazionali e la settimana scorsa ha fatto la storia ai Golden Globes vincendo come Miglior film drammatico e Miglior regia, ed è tra i super favoriti agli Oscar 2021. (ANSA).