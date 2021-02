Dopo oltre due anni Burt Reynolds sepolto in cimitero Vip

Dopo oltre due anni le ceneri di Burt Reynolds hanno trovato un luogo di sepoltura. L'attore era morto nel settembre del 2018 a causa di un arresto cardiaco ma per motivi ignoti ci sono voluti anni per trovare un cimitero.

Alla fine le sue ceneri sono state tumulate, con una cerimonia che si è svolta via zoom, nell'Hollywood Forever Cemetery, il cimitero delle celebrity a Los Angeles.

Al momento c'è una lapide provvisoria con il nome Burt Reynolds ma presto ci sarà anche un busto dell'attore. Nello stesso cimitero, tra gli altri sono sepolti anche Tyrone Power, Judy Garland, Cecil B. DeMille, Rudolph Valentino e Douglas Fairbanks. (ANSA).