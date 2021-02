Un nuovo Mago di Oz torna al cinema

Le magiche scarpette rosso rubino tornano sul grande schermo assieme a Dorothy e agli altri iconici personaggi del Mago di Oz: la regista di "Watchmen", Nicole Kassel, dirigera' per New Line, una divisione di Warner Bros. Picture, un nuovo adattamento del film tratto dal classico per l'infanzia di Frank Baum. Mentre il libro di Baum, uscito nel 1900 e' gia' nel pubblico dominio, la Warner possiede i diritti del classico di Hollywood, uscito nel 1939 con la Metro Goldwyn Meyer e considerato uno dei piu' grandi di tutti i tempi, in cui una Judy Garland adolescente aveva la parte della piccola Dorothy strappata alla famiglia in Kansas e trasportata da una tromba d'aria nel magico mondo di Oz. Il film, girato in parte in Technicolor, fu candidato a sei Oscar e ne vinse due, per la miglior canzone originale ("Over the Rainbow") e la colonna sonora di Herbert Stothart. Il "remake" non sara' un musical e permettera' una rilettura del romanzo per ragazzi di Baum. A differenza di precedenti adattamenti, potra' attingere a elementi come le scarpette magiche strappate da Dorothy alla malvagia Strega dell'Est su cui la Warner mantiene il controllo. Il piu' recente adattamento del romanzo di Baum e' della Disney: "Oz the Great and Powerful" del 2013 con la regia di Sam Raimi e James Franco protagonista era ambientato 20 anni prima degli eventi del classico del 1939. Nicole Kassell ha lavorato soprattutto in tv - ha firmato due episodi di "The Americans", uno di "Better Call Saul" e tre incluso il pilot di "Watchmen", la serie distopica di Hbo con Regina King, per cui ha vinto un Emmy e un Directors Guild Award - ma ha girato anche film come "Woodsman" del 2004 con Kevin Bacon nella parte di un pedofilo uscito di prigione e che cerca di riadattarsi alla vita normale. "Sono incredibilmente onorata di poter riportare questo classico al cinema", ha detto la regista: "Il musical del 1939 e' parte del mio Dna, ma sono estasiata all'idea di reinventare una storia cosi' leggendaria. L'opportunita' d esaminare i temi originali - la ricerca del coraggio, l'amore, la saggezza e i luoghi di origine - sono oggi piu' urgenti e importanti che mai. Sono 'scarpe iconiche' da indossare e non vedo l'ora di danzare con questi eroi della mia infanzia stendendo una nuova strada di mattoncini gialli". Intanto, sempre in tema di "Mago di Oz", lo studio di animazione Animal Logic ha annunciato un adattamento musicale a cartoni animati intitolato "Toto: The Dog-Gone Amazing Story of the Wizard of Oz". Toto e' il cagnolino di Dorothy che la accompagna nel viaggio attraverso il bizzarro mondo fantastico, incontrando durante il tragitto amici, come lo spaventapasseri senza cervello, l'uomo di latta senza cuore e il leone senza coraggio. (ANSA).