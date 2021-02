Flora e Ulisse, scoiattolo supereroe e 'salvafamiglie'

La missione di rimettere insieme i pezzi di una famiglia 'interrotta' in cui ognuno, mamma, papà e figlia, sono in crisi, è affidata a uno scoiattolo 'supereroe per caso' nel mondo tra fumetti, fantasy e realtà della grande autrice di libri per bambini Kate DiCamillo. Il suo romanzo 'Flora e Ulisse' (pubblicato in Italia da Il Castoro) con il quale ha vinto nel 2014 la seconda medaglia Newbery della sua carriera, arriva dal 19 febbraio su Disney+ in forma di family movie/adventure comedy live action con Flora & Ulisse di Lena Khan, interpretato da un cast che comprende Matilda Lawler, Alyson Hannigan, Ben Schwartz, Anna Deavere Smith, Danny Pudi, Benjamin Evans Ainsworth e Janeane Garofalo.

Il racconto parte da Flora (Lawler), una brillante bambina di 10 anni appassionata di comics e in particolare di Incandesto, il supereroe inventato dal papà, George (Schwartz), che non riesce ad affermarsi come autore. Un motivo di tensione che ha pesato nella recente separazione dalla moglie, Phyllis (Hannigan), anche lei scrittrice, ma di romanzi d'amore, e come il marito in un periodo di crisi. Flora reagisce alla rottura fra i genitori, con un approccio cinico e chiudendosi nel suo mondo, almeno finché non incontra uno scoiattolo, ribattezzato dalla piccola Ulisse, quasi moribondo. Grazie a un inaspettato 'giro' all'interno di un aspirapolvere, il roditore (reso nel film in Cgi fotorealistica) acquista superpoteri come fare super salti/voli, avere una forza incredibile, comporre e scrivere a macchina frasi poetiche, capire il linguaggio e le emozioni umane. Ulisse, nella nuova versione 'super', decide di aiutare Flora a rimettere insieme la sua famiglia, cercando nel frattempo di salvarsi da un malefico 'acchiappascoiattoli' (Pudi).

"Non è la prima volta che fanno un adattamento da un mio libro (nel 2008 è uscita la trasposizione animata in Cgi di Le avventure del topino Despereaux e ci sono progetti su Lo straordinario viaggio di Edward Tulane, inizialmente affidato a Robert Zemeckis, e L'elefante del mago, ndr), in genere noti ciò che è diverso dal romanzo - dice nella conferenza in streaming con la regista e il cast Kate DiCamillo, che in Flora & Ulisse fa anche un piccolo cameo -, ma quando mi sono seduta a vedere questo film, l'ho guardato come se fossi tornata ad avere otto anni. Non ho pensato per niente al libro, ero totalmente nella storia. La sceneggiatura, il cast e la regia hanno saputo amplificare tutti i temi del racconto".

La regista, qui al suo secondo lungometraggio dopo The tiger hunter, ha amato il libro prima di tutto perché "è esilarante.

Ed ha personaggi con emozioni profonde legate a momenti che tutti viviamo - ha spiegato -. E soprattutto c'è un messaggio di speranza, di potere dell'amore nell'amicizia e nella famiglia".

La giovane protagonista Matilda Lawler vede Flora come "un fiore che all'inizio è chiuso e pian piano sboccia". E' "una bambina coraggiosa, brillante, divertente, ma che è anche un po' cinica.

Ha attraversato molti problemi ed è insicura su tante cose". Tra le chiavi del film per mantenere alto il ritmo, c'è la comicità molto fisica, affidata principalmente a Ben Schwartz (Parks and Recreation) e Danny Pudi, già insieme fra gli interpreti in voce della serie animata Duck Tales: "Amo questo tipo di comicità - commenta Pudi, che è stato anche protagonista per Lena Khan di The tiger hunter - ho pensato fosse molto divertente immergermi in questo mondo". Alyson Hannigan (Buffy l'ammazzavampiri, How I met your mother) ha trovato emozionante vedere per la prima volta Flora & Ulisse insieme alle sue due figlie: "Ci sono state scene in cui ridevano fino alle lacrime - racconta -. Eravamo così felici. E per me è stata una nuova esperienza non essere autocritica pensando a ciò che avrei potuto fare meglio, ero semplicemente coinvolta da questo meraviglioso film"