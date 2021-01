David: selezionati i 10 documentari candidati per 2021

Ecco i dieci documentari da presentare alla Giuria dell'Accademia del Cinema Italiano, che voterà per individuare i cinque candidati ai Premi David di Donatello 2021: 'Entierro' di Maura Morales Bergmann; 'Faith' di Valentina Pedicini; 'Guerra e pace' di Massimo D'Anolfi, Martina Parenti; 'Il caso Braibanti, di Carmen Giardina, Massimiliano Palmese; 'Mi chiamo Francesco Totti' di Alex Infascelli; 'Notturno' di Gianfranco Rosi; 'Pino' di Walter Fasano; 'Punta sacra' di Francesca Mazzoleni; 'The Rossellinis' di Alessandro Rossellini; 'Welcome Palermo' di Masbedo (Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni).

La Commissione selezionatrice dei documentari è composta da Guido Albonetti, Pedro Armocida, Osvaldo Bargero, Raffaella Giancristofaro, Stefania Ippoliti, Paola Jacobbi e Giacomo Ravesi. "Questa selezione nasce dalla visione di 150 opere, circa cinquanta in più dello scorso anno, a conferma della estrema vivacità della forma documentaria che cresce in quantità ma soprattutto in qualità - hanno dichiarato i membri della Commissione selezionatrice -. È stato dunque ancora più difficile arrivare a una selezione di soli dieci titoli che ci sembra restituire uno spettro di tendenze eterogenee. Anche tra gli esordienti abbiamo riscontrato energia e libertà, consapevolezza e passione nella composizione cinematografica.

Proprio per questo ci piace dedicare la nostra selezione alla memoria di Cecilia Mangini, ostinata pioniera del documentario in Italia, testimone delle lotte sociali e dei cambiamenti antropologici, e proporre all'Accademia del Cinema Italiano di intitolarle il Premio David di Donatello per il Miglior Documentario". (ANSA).