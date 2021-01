Nomadland uscira' in contemporanea sale e streaming

- La Disney e' pronta a sperimentare l'uscita di un film di grande rilievo nelle sale e su uno dei suoi servizi in streaming. "Nomadland", che potrebbe far guadagnare a Francis McDormand il suo terzo Oscar, debuttera' in contemporanea in febbraio al cinema in Usa e su Hulu.

Premiato con il leone d'oro alla Mostra del cinema di Venezia e al festival di Toronto, il film di Chloé Zhao uscira' in alcune sale Imax il 29 gennaio prima della programmazione generale nelle sale e nei drive in il 19 febbraio, giorno in cui potra' essere visto anche dagli abbonati di Hulu. Searchlight Picture, che fa capo alla major di Anaheim, conta poi di distribuire il film internazionalmente, pandemia permettendo, a partire dal 3 marzo. (ANSA).