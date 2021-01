Scamarcio contadino ribelle ne L'ultimo Paradiso

Arrivano trailer ufficiale e prime immagini de L'ULTIMO PARADISO, film originale Netflix prodotto da Lebowski e Silver Productions, disponibile dal 5 febbraio sulla piattaforma streaming. Diretto da Rocco Ricciardulli e scritto dallo stesso regista insieme a Riccardo Scamarcio che è anche produttore, il film ci riporta nel 1958 in un piccolo paese del sud Italia.

Qui troviamo Ciccio (Riccardo Scamarcio), contadino quarantenne, sposato con Lucia (Valentina Cervi) e con un figlio di sette anni. Ciccio non è però uno qualsiasi, sogna di cambiare il mondo e lotta con i suoi compaesani contro chi da sempre sfrutta i più deboli.

Non solo. L'uomo è segretamente innamorato di Bianca (Gaia Bermani Amaral), la figlia di Cumpà Schettino (Antonio Gerardi), un perfido e temuto proprietario terriero che da anni sfrutta i contadini. Ciccio vorrebbe fuggire insieme a lei, ma non appena Cumpà Schettino verrà a conoscenza della loro relazione, una serie di eventi inizierà a sconvolgere la vita di tutti e niente sarà più come prima.

L'ULTIMO PARADISO è stato girato a Gravina, Bari e Trieste per sette settimane di riprese.