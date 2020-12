Cinema: Vukotic protagonista di Con i pedoni tra le nuvole

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - E' Milena Vukotic la protagonista di "Con i pedoni tra le nuvole", cortometraggio di Maurizio Rigatti, prodotto da La Casa Rossa e Università Mercatorum, girato a Roma tra i quartieri della Garbatella e Monteverde.

L'attrice veste i panni di Luisa, ottantenne ipovedente professoressa in pensione che, mentre attende un posto nella casa di riposo, viene assistita da Dario (Nicola Amato), un giovane condannato a scontare un periodo di lavori socialmente utili. Con la fotografia firmata da Daniele Ciprì, le musiche e il montaggio affidati rispettivamente a Francesco Cerasi e Annalisa Schillaci, il corto ha un chiaro intento educativo, grazie a una storia semplice ma fortemente coinvolgente che, puntando sulle emozioni, aiuta a riflettere sull'importanza delle relazioni, e su temi come il riscatto e i valori veri della vita. Nel cast anche l'attrice Regina Orioli nel ruolo di Susanna. Alla lavorazione dello short movie, la cui sceneggiatura è di Giancarlo Germino, hanno partecipato anche gli studenti del Corso di laurea in Scienze e Tecnologie delle Arti, del Cinema e dello Spettacolo dell'Università Mercatorum.

(ANSA).