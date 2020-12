Marilyn, all'asta da Christie's biglietto di scuse a Di Maggio

ROMA - "Caro Joe, so di aver sbagliato! Ho agito nel modo in cui ho agito e ho detto quelle cose perché ero ferita - non perché ne fossi convinta - ed è stato stupido sentirmi ferita perché in realtà non c'erano abbastanza motivi per esserlo, in definitiva non c'era nessuna ragione. Per favore accetta le mie scuse e non, non, non arrabbiarti con la tua bambina, lei ti ama. Con amore, tua moglie (per sempre) Mrs. J.P. DiMaggio". E' il testo di un biglietto di scuse di Marilyn Monroe all'allora marito Joe DiMaggio, datato 1954, scritto a mano dalla diva sul retro della ricevuta di una lavanderia. Il messaggio verrà battuto all'asta da Christie's, a New York, il 16 dicembre; la stima va da 50 mila a 100 mila dollari.

La lettera fu scoperta nel portafoglio dell'ex campione di baseball, lacerata dal tempo in quattro parti uguali, ma non è mai stata restaurata proprio per restituire il senso di questo piccolo tesoro custodito gelosamente da DiMaggio. Il documento conferma la relazione breve e tumultuosa tra le due icone americane, che si sarebbero poi separate nel 1955.

Il portafoglio è rimasto esattamente come è stato trovato, con all'interno diverse tessere associative, pezzi di valuta estera e una foto dello stesso Joe. Doveva essere uno dei preferiti del campione, poiché era stato utilizzato al punto da consumarsi e spaccarsi ai lati. Davanti porta impresso il monogramma 'JD'.