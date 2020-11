Sean Connery morto per insufficienza respiratoria

(ANSA) - NEW YORK, 30 NOV - Sean Connery è morto, tra le altre cose, per insufficienza respiratoria. Quasi un mese dopo il decesso dell'attore a Nassau nelle Bahamas, sono state rivelate le cause della sua morte. Aveva 90 anni. Secondo il certificato medico, Connery è morto per insufficienza respiratoria, polmonite, fibrillazione atriale ed età avanzata.

Subito dopo la sua morte, la vedova Micheline Roquebrune aveva rivelato che il marito aveva cominciato a soffrire di demenza. "Non era una vita per lui - aveva detto la Roquebrune in un'intervista - non riusciva più ad esprimere se stesso ultimamente. Almeno è morto nel sonno ed è stato così pacifico.

Ero con lui per tutto il tempo ed è semplicemente andato via".

