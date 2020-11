Disney+ aggiunge tributo a Boseman a Black Panther

(ANSA) - NEW YORK, 30 NOV - EMBED START Image {id: "editor_0"} epa07623885 US actor Chadwick Boseman arrives for the world premiere of 'The Black Godfather' at the Paramount Theater in Hollywood, Los Angeles, California, USA, 03 June 2019. The movie opens globally 07 June 2019. EPA/NINA PROMMER EMBED END Image {id: "editor_0"} Disney+ aggiunge un tributo speciale per Chadwick Boseman a Black Panther. La decisione della piattaforma in streaming è stata presa per onorare l'attore scomparso lo scorso 28 agosto per un cancro al colon in occasione di quello che sarebbe stato il suo 44/o compleanno.

Il tributo è stato realizzato modificando l'intertitolo della Marvel Studios con una sequenza di Boseman in Black Panther per onorare la sua iconica interpretazione nel film uscito nel 2018 e premio Oscar nel 2019. Per chi non ha un abbonamento a Disney+ la Marvel ha condiviso il tributo sul suo profilo Twitter e con la didascalia 'Long live the King. #WakandaForever' (Lunga vita al re). (ANSA)