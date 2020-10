Cinema: slitta di sette mesi biopic su Aretha Franklin

(ANSA) - NEW YORK, 28 OTT - Nuovo rinvio per 'Respect' la biopic su Aretha Franklin con protagonista Jennifer Hudson. Il film doveva inizialmente uscire questa estate ma a causa della pandemia la data di uscita era stata posticipata al 15 gennaio, ora invece MGM ha fatto sapere ci sarò un ulteriore rinvio di sette mesi con una nuova data prevista per 13 agosto.

A pesare sulla decisione della MGM la mancata apertura di piazze importanti come New York, San Francisco e Los Angeles. La casa di produzione e distribuzione ha anche deciso di togliere dal calendario Tomb Raider 2. (ANSA)