Moretti chiama cinema che proietta Caro Diario

(ANSA) - BOLZANO, 27 OTT - Nanni Moretti ha chiamato l'unico cinema ancora aperto che in questi giorni proietta Caro Diario.

"E' stato Raimund Obkircher, il nostro responsabile della programmazione, a rispondere al telefono. In un primo momento pensava che si trattasse di uno scherzo, ma poi si è convinto che era Nanni Moretti in persona", racconta Martin Kaufmann all'ANSA.

Grazie a una legge provinciale i cinema e teatri in Alto Adige sono ancora aperti, seppur con rigide misure anti Covid.

In questi giorni Caro Diario è in programma accompagnato da un breve video di saluto, nel quale il regista racconta le sue origini altoatesine. Moretti è infatti nato a Brunico, perché sua madre insegnava in Alto Adige. "Moretti al telefono si è detto molto contento che il suo film venga proiettato oggi e domani al Filmclub, visto che le sale nel resto d'Italia non possono farlo", racconta Kaufmann. Non è la prima volta che il regista prende il telefono in mano per chiamare il cinema bolzanino. "Era già accaduto alcuni anni fa. All'epoca rispose la segretaria e anche in quell'occasione in un primo momento pensò a uno scherzo", ricorda. (ANSA).