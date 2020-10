Supernova, amore gay e malattia da Oscar

Con un cast da Oscar, è passato nella selezione ufficiale della 15/ma edizione della Festa di Roma SUPERNOVA di Harry Macqueen con protagonisti assoluti Sam (Colin Firth) e Tusker (Stanley Tucci) coppia gay intellettuale molto affiatata alle prese con quello che potrebbe essere il loro ultimo viaggio. Il film, già in concorso al San Sebastián Film Festival, è un singolare road movie in camper pieno di sentimento, ma mai sdolcinato e retorico. Sam è un famoso pianista da tempo legato con lo scrittore di successo Tusker. I due si amano come possono farlo due artisti, ma tra loro da poco è entrata l'ombra della malattia. Allo scrittore infatti è stata diagnosticato un inizio di demenza precoce. Per ora solo pochi impacci e qualche dimenticanza, ma il tempo per la coppia diventa, giorno dopo giorno, sempre più prezioso. Il tenero Sam non fa che pensare a come sarà la vita senza il suo amato, mentre quest'ultimo, più concreto, ha un problema non da poco: quello di veder sfuggire presto la sua autonomia insieme alla coscienza di se stesso. Dice così con candore Tusker a Sam: "Voglio che mi si ricordi così come sono ora e non come diventerò". Nel frattempo la coppia, partner da vent'anni, viaggia attraverso l'Inghilterra a bordo del loro vecchio camper per far visita ai loro amici, rivedere famigliari e ritrovare i luoghi dove è nato il loro amore. E tutto questo con dentro al cuore un lutto difficile da sopportare. "Tutto è nato da una storia personale - dice oggi il regista a Roma -, una cosa che ho vissuto cinque e sei anni fa quando lavoravo con una signora che in un solo anno è cambiata completamente. Dopo essere stata licenziata l'ho vista dopo solo sei mesi su una sedia a rotelle e dopo altri sei mesi è morta. Aveva appunto la demenza precoce, una malattia che non conoscevo. Questa è la scintilla di questo film". Per Harry Macqueen, oltre che regista e scrittore, attore teatrale e cinematografico inglese: "La coppia del film sarebbe potuta essere benissimo etero. Volevo parlare dell'universalità dell'amore e così l'orientamento sessuale dei protagonisti era del tutto irrilevante - dice -. Ma secondo me - conclude - far cinema è un atto politico e nel caso di SUPERNOVA lo è moltissimo e così ho rappresentato un mondo ideale in cui mi piacerebbe vivere". Nel cast del film che sarà distribuito in Italia da Lucky Red anche Pippa Haywood, Peter Macqueen, Nina Marlin.