Paolo Conte, musica chic e charme al cinema

"Sono l'avvocato difensore dell'identità delle mie canzoni per questo le canto io stesso": in questa frase c'è tutto Paolo Conte che il documentario di Giorgio Verdelli, Paolo Conte - Via con me racconta in tutta la sua passione. "Non ho mai avuto velleita' di successo personale, tengo molto al successo delle canzoni questo sì e in questo non mi do' limiti" aggiunge l'autore. Il film dopo l'anteprima a Venezia 77 uscirà in sala, ben 270, con Nexo digital come evento il 28,29 e 30 settembre".

I fan del grande artista di Asti non rimarranno delusi se non altro perchè ben 35 brani, filmati in concerti dal vivo recenti o di repertorio, costituiscono l'ossatura del film insieme ad una lunga intervista realizzata da Verdelli. C'è dentro tutto Conte, "scrittore di paesaggi", anche attraverso le affettuose parole di tanti colleghi che ne condividono l'amore per la musica - da Renzo Arbore a Vinicio Capossela - e dei tanti che lo hanno incrociato e continuano ad essergli vicini, primo fra tutti Roberto Benigni per il quale Conte scrisse la colonna sonora del primo film Tu mi turbi.

"Una celebrazione? Non mi appartengono tanto le celebrazioni, non le amo pero' qui c'e' il cinema ed e' una cosa che mi e' sempre stata congeniale", ha detto in un'intervista all'ANSA. Rita Allevato, la sua agente da 41 anni ha raccontato la 'fatica' per questo documentario: "Paolo non ama apparire, ho dovuto convincerlo per accettare questo film spiegando che lo avremmo disturbato meno possibile. Ha detto si' e questo sara' uno dei documenti che finiranno nella Fondazione Paolo Conte che stiamo aprendo e che avra' scopo culturale e di beneficenza". In Paolo Conte - Via con me, una gioia per gli appassionati del jazz dell'avvocato, anzi del principe come lo chiama Benigni, " un guelfo astesano, chic e charme", ci sono 35 pezzi che tutti amiamo, da Azzurro, Un gelato al limon, Topolino amaranto , e l'essenza della sua musica e del fascino potente che emana, capace di essere emozionale, di farci perdere in mondi lontani e atmosfere distanti.

"Una mia canzone - ha spiegato ancora all'ANSA - nasce intanto da un'ispirazione musicale, tecnicamente avviene sempre prima, poi dentro cerco di infilarci le parole che questa musica mi ispira", una formula semplice: "Matita, gomma e fogli di carta, molti finiscono nel cestino. Rifuggo l'autobiografico, io continuo a scrivere sognando che quella canzone la cantino altri, poi me ne impossesso ma non cambia molto, quel tot di autobiografico rimane il resto e' invenzione". Nel film il musicista si descrive come un antidivo, "ho sempre cercato di nascondermi", ha detto. Tra le tante curiosita' , oltre ad un fantastico storico filmato del 1986 al Tenco con l'irruzione di Benigni e sul palco Conte, De Gregori, Ivano Fossati con Roberto che dichiara di essere innamorato della moglie di Paolo Conte al ritmo di Sudamerica, c'e' la storia tra Conte e De Gregori sul Gelato a limon 'stravolto' dal cantautore romano e da Lucio Dalla nel famoso tour e dell'incontro imbarazzante e casuale per le strade di Roma.

E' tenero invece Paolo Jannacci quando racconta dell'incredibile amicizia tra il padre Enzo (che Conte giudica "il piu' grande cantautore che l'Italia abbia mai espresso") e Paolo: "c'era sempre questa gag al telefono tra loro: Pronto c'e' il poeta? Sono il genio'". Con la voce narrante di Luca Zingaretti, nel film intervengono tra gli altri De Gregori stesso, il fratello Giorgio, Caterina Caselli, Stefano Bollani, Pupi Avati ("l'ho sempre odiato, le donne tutte pazze di lui", scherza), Renzo Arbore, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Guido Harari, Cristiano Godano, Giovanni Veronesi, Lorenzo Jovanotti, Jane Birkin, Patrice Leconte, Peppe Servillo. Paolo Conte, Via con me e' prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film in collaborazione con Rai Cinema. E venerdì 2 ottobre esce anche la ristampa in edizione limitata "Crytal Clear Vinyl" del primo leggendario album dal vivo di Paolo Conte: "CONCERTI". Due imperdibili LP - 12'' 180 gr., per la prima volta pubblicati in vinile "cristallo", per valorizzare ancora di più la qualità sonora originale.