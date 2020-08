Jolie, racconto i bambini che vogliono cambiare IL mondo

ROMA - Rappresentare "i bambini di oggi che vogliono cambiare il mondo" e "le giovani generazioni che sono molto coinvolte nella difesa dell'habitat naturale. I bambini come Julia (interpretata nel film da Ariana Greenblatt, ndr) sanno quello che succede agli animali, agli elefanti e ai gorilla e sono arrabbiati, vogliono dire la loro sulla preservazione degli animali, su certi tipi di cattività e contro il bracconaggio. E' importante nel film mostrare come l'azione possa portare un cambiamento". E' uno dei motivi, spiega nel press junket internazionale, Angelina Jolie, che l'ha spinta a dare voce a uno degli animali protagonisti (la saggia elefantessa Stella) e a coprodurre il family movie 'L'unico e Insuperabile Ivan', mix di live action e cgi, firmato da Thea Sharrock che ha debuttato in Italia al Giffoni Film Festival e sarà in esclusiva su Disney+ dall'11 settembre. E' l'adattamento dell'omonimo bestseller mondiale per bambini di Katherine Applegate (premiata nel 2013 con la Medaglia Newbery come autore del migliore libro americano per ragazzi), ispirato alla vera storia di Ivan, gorilla silverback che dopo essere finito nelle mani dei bracconieri in Congo, ha passato 27 anni come attrazione in gabbia in un centro commerciale a Tacoma, Washington, prima di poter trovare, grazie a una mobilitazione popolare, una nuova più adeguata 'casa'. A doppiare il protagonista gorilla nel film, tanto minaccioso nell'aspetto, quanto sensibile, è Sam Rockwell, convinto che "Ivan possa insegnarci qualcosa di bello anche su come attraversare il momento di isolamento che stiamo vivendo", spiega l'attore. Ad esempio, "far affidamento sugli amici e la famiglia" chiosa Danny DeVito, che dà voce a Bob (in italiano è doppiato da Stefano Fresi), cane randagio diventato miglior amico di Ivan dal quale viene ospitato nel piccolo zoo/circo, condiviso con altri amici animali, come Stella, l'elefantina Ruby la brillante gallina Henrietta (doppiata in originale da Chaka Khan e in italiano da Paola Minaccioni), la foca iperstressata Frankie e il bizzarro coniglio/pompiere Murphy (doppiato in Italiano da Federico Cesari). Proprietario degli animali e presentatore dei loro spettacoli è Mack (interpretato da Bryan Cranston), "un uomo con dei difetti, ma che cerca di raddrizzare le cose - dice l'attore -. Lui si maschera e solo verso la fine capisce chi sia veramente". Confidente di Mack è l'elegante barboncina Snickers, che ha la voce di Helen Mirren: "La natura e gli animali sono così fortemente parte della nostra vita - spiega l'attrice -. Questa pandemia è un'ulteriore dimostrazione di quanto siamo interconnessi". Per la regista Thea Sharrock e lo sceneggiatore Mike White (anche voce di Frankie, ndr) è stato fondamentale nel film "catturare l'aspetto emotivo di una storia così potente. Katherine Applegate ha realizzato un racconto che entra subito in sintonia con i bambini, l'ho visto anche nei miei figli. Si identificano nel viaggio di Ivan". Sono grandi fan della storia anche i figli più piccoli di Angelina Jolie, che le hanno fatto venire l'idea di lavorare a un adattamento: "Sarebbe stato facile semplificare la trama facendo un film divertente e con un po' di action, ma la Disney e tutti noi coinvolti abbiamo voluto rispettarne la complessità - sottolinea -. Non è un film leggero, ci sono temi profondi anche se è affascinante, divertente e pieno di vita". Per l'attrice premio Oscar, che ritroveremo fra i protagonisti dell'atteso superhero movie Gli eterni e del thriller Those who wish me dead, il tempo più prezioso è quello passato proprio con i figli: "sono loro la mia creatività, quando inventiamo storie e scherziamo insieme, o li guardo sviluppare la propria individualità". Un legame speciale Angelina Jolie l'ha creato anche con Brooklynn Prince, 10 anni, che nel film dà voce all'elefantina Ruby: "Ai Critics Choice Award ho detto ad Angie (così la chiamano i compagni di set, ndr) che avremmo dovuto vestirci da elefanti mentre doppiavamo i nostri personaggi. Così ho convinto mia mamma a comprare due pigiamoni a forma di elefante per noi. Lei quando l'ha visto se l'è messo subito". E' "come - aggiunge Angelina Jolie sorridendo - se avessimo formato una nostra famiglia di elefanti".