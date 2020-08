A Venezia Cerimonia d'apertura in diretta nelle sale

(ANSA) - VENEZIA, 21 AGO - Pre-apertura con il film fuori concorso MOLECOLE di Andrea Segre il 1 settembre e poi, il giorno dopo, la vera e propria cerimonia d'apertura con Anna Foglietta come madrina e la proiezione di LACCI di Daniele Lucchetti, film fuori concorso. Un inizio comunque inedito quest'anno visto che la Biennale ha annunciato che, grazie alla collaborazione con ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), Rai Radio Televisione Italiana e Rai Gold - Rai Movie, la cerimonia in Sala Grande al Lido sarà trasmessa in diretta in tutte le sale cinematografiche italiane aderenti all'iniziativa. Parte così questa 77/ma edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2-12 settembre) di cui è stato diffuso, sempre stamani, il calendario per il pubblico. Da segnalare subito le date più attese, ovvero quelle dei quattro italiani in gara: PADRENOSTRO di Claudio Noce sarà il primo al Lido il 4 settembre. Seguiranno: MISS MARX di Susanna Nicchiarelli (sabato 5 settembre); NOTTURNO di Gianfranco Rosi (l'8 settembre) e, infine, LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE (9 settembre). Queste comunque, in sintesi, le proiezioni principali giorno per giorno. MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE: MILA (APPLES) di Christos NIKOU (Grecia, Polonia, Slovenia) apertura ORIZZONTI - Sala Darsena. GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE : AMANTS di Nicole GARCIA - CONCORSO; NIGHT IN PARADISE di PARK Hoon-jung (Corea del Sud) - FUORI CONCORSO; THE HUMAN VOICE di Pedro ALMODàVAR - F.C. ; QUO VADIS, AIDA? di Jasmila ZBANIC, CONCORSO; FINAL ACCOUNT di Luke HOLLAND - F.C. (solo per accrediti); THE WASTELAND) di Ahmad BAHRAMI (Iran) - ORIZZONTI e MILESTONE) di Ivan AYR (India) - ORIZZONTI. VENERDÌ 4 SETTEMBRE: PADRENOSTRO di Claudio NOCE - CONCORSO, Sala Grande 19.30; THE DUKE di Roger MICHELL (UK, 96') - F.C. ; THE DISCIPLE di Chaitanya TAMHANE (India) - CONCORSO; GRETA di Nathan GROSSMAN (Svezia) - F.C. (accrediti); GAZA MON AMOUR di Tarzan NASSER, Arab NASSER (Palestina) - ORIZZONTI; THE FURNACE di Roderick MACKAY (Australia) - ORIZZONTI. SABATO 5 SETTEMBRE: MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI - CONCORSO, Sala Grande, 19.30; MANDIBULES di Quentin DUPIEUX (Francia, Belgio) F.C. ; PIECES OF A WOMAN di Kornél MUNDRUCZà (Canada, Ungheria) - CONCORSO; SPORTIN' LIFE di Abel FERRARA (Italia) - F.C. (accrediti); THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di Kaouther BEN HANIA (Tunisia) con Monica Bellucci - ORIZZONTI; MAINSTREAM di Gia COPPOLA (USA) - ORIZZONTI; MOSQUITO STATE di Filip Jan RYMSZA (Polonia, USA) - F.C. DOMENICA 6 SETTEMBRE; THE WORLD TO COME di Mona FASTVOLD (USA) - CONCORSO; ASSANDIRA di Salvatore MEREU - F.C. ; SUN CHILDREN di Majid MAJIDI (Iran) - F.C.; FIORI, FIORI, FIORI! di Luca GUADAGNINO - F.C. (per accrediti); SALVATORE - SHOEMAKER OF DREAMS di Luca GUADAGNINO - F.C.; LA TROISIÈME GUERRE di Giovanni ALOI (Francia) - ORIZZONTI; ZANKA CONTACT di Ismaël EL IRAKI (Francia, Marocco, Belgio) - ORIZZONTI; NON ODIARE di Mauro MANCINI - SETTIMANA CRITICA. LUNEDÌ 7 SETTEMBRE: NEVER GONNA SNOW AGAIN di Małgorzata SZUMOWSKA e Michał ENGLERT (Polonia, Germania) - CONCORSO; ONE NIGHT IN MIAMI di Regina KING (USA) - F.C.; DEAR COMRADES! di Andrei KONCHALOVSKY (Russia) CONCORSO; OMELIA CONTADINA di Alice ROHRWACHER, JR - F.C. (accrediti); NARCISO EM FÉRIAS di Renato TERRA, Ricardo CALIL (Brasile) - F.C. ; LA NUIT DES ROIS di Philippe LACâTE - ORIZZONTI; GUERRA E PACE di Martina PARENTI e Massimo D'ANOLFI - ORIZZONTI; FUCKING WITH NOBODY di Hannaleena HAURU (Finlandia) - BIENNALE COLLEGE; SPACCAPIETRE - UNA PROMESSA di Gianluca DE SERIO e Massimiliano DE SERIO - GIORNATE AUTORI; PRINCESSE EUROPE di Camille LOTTEAU (Francia) con Bernard-Henri Lévy - in collaborazione con il Comune di Venezia - F. C.. MARTEDÌ 8 SETTEMBRE: NOTTURNO di Gianfranco ROSI - CONCORSO, Sala Grande, 20.15; CONSEGNA DEL LEONE D'ORO ALLA CARRIERA AD ANN HUI; DI YI LU XIANG (LOVE AFTER LOVE) di Ann HUI (Cina) - F.C. ; LAILA IN HAIFA di Amos GITAI (Israele) - CONCORSO; HOPPER/WELLES di Orson WELLES - F.C., (accrediti); CARELESS CRIME di Shahram MOKRI (Iran) ORIZZONTI; LISTEN di Ana ROCHA DE SOUSA (UK, Portogallo) - ORIZZONTI; EL ARTE DE VOLVER di Pedro COLLANTES (Spagna) - BIENNALE COLLEGE; GUIDA ROMANTICA A POSTI PERDUTI di Giorgia FARINA - GIORNATE AUTORI. MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE: LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE- CONCORSO, Sala Grande, 19.30; SPY WIFE OF A SPY di Kiyoshi KUROSAWA (Giappone) CONCORSO; CITY HALL di Frederick WISEMAN (USA,) - F.C. (per accrediti); SELVA TRµGICA di Yulene OLAIZOLA (Messico, Francia, Colombia) - ORIZZONTI; THE BEST IS YET TO COME di WANG Jing (Cina) - ORIZZONTI; SI BALLERÀ FINCHÉ ENTRA LA LUCE. EXTRALISCIO - PUNK DA BALERA di Elisabetta SGARBI - GIORNATE AUTORI - EVENTO SPECIALE. GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE: NUEVO ORDEN di Michel FRANCO (Messico, Francia) - CONCORSO; RUN HIDE FIGHT di Kyle RANKIN (USA) - F.C. ; AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD di Julia VON HEINZ (Germania, Francia) - CONCORSO; LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA di Giuseppe PEDERSOLI - F.C. (per accrediti); YELLOW CAT di Adilkhan YERZHANOV (Kazakistan, Francia) - ORIZZONTI; NOWHERE SPECIAL di Uberto PASOLINI (Italia, Romania) - ORIZZONTI. VENERDÌ 11 SETTEMBRE: NOMADLAND di Chloé ZHAO (USA) - CONCORSO; 30 COINS - EPISODIO 1 di µlex DE LA IGLESIA (Spagna), F.C; IN BETWEEN DYING di Hilal BAYDAROV (Azerbaijan, USA) - CONCORSO; PAOLO CONTE, VIA CON ME di Giorgio VERDELLI - F.C.; CRAZY, NOT INSANE di Alex GIBNEY (USA) - F.C. (accrediti); GENUS PAN di Lav DIAZ (Filippine) - ORIZZONTI; I PREDATORI di Pietro CASTELLITTO - ORIZZONTI ; ZOMBIE di Giorgio DIRITTI con Elena Arvigo, Greta Buttafava - SETTIMANA CRITICA - SIC@SIC; THE ROSSELLINIS di Alessandro ROSSELLINI - SETTIMANA CRITICA - SIC@SIC SABATO 12 SETTEMBRE: CERIMONIA DI PREMIAZIONE - INVITI - Sala Grande ore 19; FUORI CONCORSO - FILM DI CHIUSURA LASCIAMI ANDARE di Stefano MORDINI. (ANSA).