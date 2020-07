Garrone, ecco Gomorra New Edition

C'è un 'Gomorra-New Edition', restauro e versione director's cut del cult di Matteo Garrone che vinse nel 2008 il Gran Premio della Giuria al festival di Cannes, tratta dal best seller di Roberto Saviano. Sarà presentata in prima assoluta a piazza Maggiore a Bologna venerdì 21 agosto, prima tappa di un cammino che porterà 'Verso Il Cinema Ritrovato', la cui 34/a edizione è in programma dal 25 al 31 agosto. A presentarla al pubblico sarà lo stesso regista.

"L'idea di rimettere le mani su Gomorra - spiega Garrone - nasce in seguito a una proiezione che ho fatto con mio figlio, che ha la stessa età del film: 12 anni. Rivedendolo con lui mi sono ritrovato spesso a dover spiegare dinamiche che non erano chiare nel racconto. Già questo non era un buon segno, e arrivati a una scena dell'episodio del sarto, Nicola mi ha chiesto: 'Papà, ma cosa sta succedendo?'. Io guardavo il film con gli occhi dello spettatore, erano passati tanti anni e non ricordavo più niente. Così mi sono ritrovato io stesso a non capire cosa stesse accadendo in quella scena, e gli ho risposto: 'Amore, non lo so'. 'Ma come, papà? L'hai fatto tu!'. 'Sì, hai ragione, ma che ti devo dire... non lo so!'.

Questa è stata la molla che mi ha spinto a rendere più chiari certi passaggi drammaturgici, senza cambiare nulla della struttura originaria. Molti interventi che abbiamo fatto saranno invisibili per lo spettatore, ma adesso il racconto è più chiaro e fluido".

La nuova edizione di Gomorra in 4k è stata supervisionata da Garrone tra giugno e luglio 2020 (ANSA).