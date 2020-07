Nicole Kidman e Keith Urban comprano pied a terre a New York

Nicole Kidman e Keith Urban aggiungono un appartamento a New York nella lista delle loro proprietà immobiliari. Secondo quanto scrive il New York Post, la coppia ha acquistato per tre milioni e mezzo quello che può definirsi un pied a' terre nella Grande Mela. L'appartamento da due stanze è al civico 108 di Leonard Street a Tribeca.

I due hanno già diverse case tra cui Nashville, in Tennessee, la loro dimora principale, ma anche a Los Angeles e in Australia. La proprietà a Manhattan ha anche una piscina, una jacuzzi e una sala multimediale. (ANSA).