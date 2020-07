Ronn Moss, un onore girare il mio film in Italia

"E' un onore per me girare il mio primo film, dopo la lunga esperienza di Beautiful, in Italia, questo è un paese fatto per il cinema, ma anche per vivere, vivere bene, infatti ho comprato una farm in Puglia dove a settembre inizieranno le riprese". Lo ha detto Ronn Moss, storico 'Ridge' nella più celebre soap americana, a Torino incontrando i giornalisti durante il casting per il film ''Viaggio a sorpresa', regia di Roberto Baeli, da lui prodotto con FashionT-Cdh di Torino, agenzia di eventi e cinema.

Il casting del film, una commedia romantica intorno alla figura di un broker finanziario di New York, interpretato da Moss, si è tenuto proprio alla FashionT, da tempo vicina all'attore americano. "In questa città si lavora molto bene - ha aggiunto - mi piacerebbe girare qui un film. Chissà, adesso penso a questo, poi vedremo".

L'attore, produttore e musicista ha dovuto interrompere il tour musicale con la sua band italiana a marzo a causa del Covid. "Adesso mi occupo del film e appena posso riprenderò a suonare. In autunno comunque torno a casa per votare, è un dovere". (ANSA).