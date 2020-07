A Venezia cinema in mostra con i ritratti delle 'Divine'

Fino al primo novembre presso la Polveriera austriaca a Forte Marghera, a Mestre la Mostra del cinema di Venezia propone la rassegna 'Divine. Ritratto d'attrici dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 1932 - 2018" a cura del Direttore artistico della Mostra del Cinema Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia con il suo Archivio Storico. La mostra comprende 92 fotografie provenienti dall'Archivio Storico della Biennale, divise cronologicamente in quattro periodi, dal 1931 al 1952, dal 1953 al 1967, dal 1970 al 1991 e dal 1993 al 2018, con immagini di alcune delle più celebri dive italiane e internazionali "catturate" da scatti speciali al Lido durante la Mostra del Cinema, o protagoniste nei film presentati in Sala Grande, nel corso della storia del Festival cinematografico più antico al mondo. Sfilano ad esempio, in ordine di apparizione e in ritratti indimenticabili, "divine" quali Ingrid Bergman e Greta Garbo, Michéle Morgan e Bette Davis, Lauren Bacall e Machiko Kyô, Anna Magnani e Gina Lollobrigida, Sophia Loren e Brigitte Bardot, Claudia Cardinale e Jeanne Moreau, Julie Christie e Catherine Deneuve, (ANSA).