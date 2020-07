Alida di Verdesca nella sezione Cannes Classics 2020

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Il film documentario Alida di Mimmo Verdesca, dedicato alla vita della grande attrice italiana Alida Valli, è stato selezionato ufficialmente al Festival di Cannes 2020 nella sezione Cannes Classics. I film targati Cannes Classics saranno presentati in anteprima mondiale, come già annunciato dal direttore artistico Thierry Frémaux, al Festival Lumière di Lione a ottobre.

Alida Valli è stata una delle attrici più celebri e amate del cinema e del teatro del '900. Una vera leggenda. Ha lavorato in tutto il mondo con registi del calibro di Visconti, Hitchcock, Welles, Antonioni, Pasolini, Bertolucci, Argento, Vadim, Chabrol e tanti altri, in una luminosa carriera lunga 70 anni. "In un periodo così difficile e incerto - ha sottolineato Verdesca - la notizia della selezione ufficiale a Cannes Classics e l'anteprima a Lione è un forte segnale di speranza e fiducia ed è un grande onore per me. Il prestigioso e ambito marchio Festival di Cannes 2020 sosterrà e accompagnerà Alida in un percorso spero lungo e ricco di soddisfazioni, aprendo la strada alle celebrazioni, nel 2021, per il centenario della nascita dell'indimenticabile Alida Valli".

Verdesca, regista vincitore di due Nastri d'Argento per i suoi precedenti documentari (In arte Lilia Silvi e Sciuscià 70), racconta la straordinaria vita di Alida Valli, attraverso le parole inedite delle sue lettere e dei suoi diari, che rivivono grazie alla voce di Giovanna Mezzogiorno, con tanto materiale d'archivio pubblico e privato mai visto prima. Impreziosiscono il racconto le testimonianze di Roberto Benigni, Bernardo Bertolucci, Charlotte Rampling, Vanessa Redgrave, Dario Argento, Piero Tosi, Marco Tullio Giordana, Felice Laudadio, Margarethe von Trotta, Pierpaolo e Larry De Mejo, Maurizio Ponzi e altri illustri protagonisti del cinema e del teatro italiano e internazionale.

Alida è prodotto da Venicefilm e Kublai Film, in associazione con Istituto Luce-Cinecittà, in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo del Mibact e con il contributo determinante del Centro Sperimentale di Cinematografia e Cineteca Nazionale.

Sarà distribuito da Istituto Luce-Cinecittà. (ANSA).