Incassi, Jojo Rabbit torna e sale in vetta

Un ritorno con vittoria quello di Jojo Rabbit che incassa 33 mila 359 mila euro (il guadagno complessivo da gennaio è di quasi 4 milioni). Il film, diretto da Taika Waititi con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie e Scarlett Johansson, balza in testa alla top ten del box office italiano togliendo lo scettro a Favolacce dei gemelli d'Innocenzo.

La fiaba nera ambientata nella periferia di Roma premiata al festival di Berlino e ai Nastri d'argento, con Elio Germano tra i protagonisti incassa altri 18 mila 831 euro per un totale di quasi 78 mila.

Risale dall'11/a alla 3/a piazza Piccole Donne, di Greta Gerwig dal classico di Louisa May Alcott, che mette via altri 11 mila 403 euro: l'incasso da gennaio è di 5 milioni 893 mila.

Continua la lenta ma costante risalita del box office: l'incasso totale è di 250 mila euro con un comprensibile calo del 95.73% rispetto allo stesso periodo di un anno fa ma in decisa crescita (24%) rispetto alla scorsa settimana.