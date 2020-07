Cinema: Gorizia,via a premio Amidei. Camilleri voce narrante

(ANSA) - GORIZIA, 11 LUG - Al via dal 16 al 26 luglio al Parco Coronini Cronberg di Gorizia la 39/a edizione del Premio Sergio Amidei per la migliore sceneggiatura. Sono in programma 11 giorni di cinema durante i quali ai 7 film in gara si affiancheranno tre pellicole fuori concorso. Per quanto riguarda l'Amidei Kids — per la prima volta in versione serale — proporrà La famosa invasione degli orsi in Sicilia per la regia di Lorenzo Mattotti ispirato all'omonima storia che Dino Buzzati, uno dei più importanti autori della letteratura italiana del Novecento, scrisse e disegnò per il Corriere della Sera che la pubblicò a puntate nel 1945.

La voce narrante è di Andrea Camilleri di cui il 17 luglio ricorre un anno dalla scomparsa. Un serata omaggio al grande scrittore attraverso una pellicola di animazione che ci ricorda come questa intensa forma d'arte sia capace di catalizzare attorno a sé nomi del cinema, della scrittura, illustratori e disegnatori di altissimo spessore.

Saranno, inoltre, proposte anche delle pillole di storia in avvicinamento a Controvirus, l'edizione2020 di èStoria - Festival internazionale della Storia. (ANSA)