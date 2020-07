Cinema: Olivia de Havilland ha 104 anni, ultima delle grandi dive dell'epoca d'oro di Hollywood

L'ultima delle grandi dive dell'epoca d'oro di Hollywood e l'ultima sopravvissuta del cast principale di "Via col Vento", Olivia de Havilland, ha compiuto 104 anni e una foto (incerto quando sia stata scattata) che la ritrae su una bicicletta a tre ruote e' diventata popolarissima su Twitter.

Dame Olivia vive dal 1955 a Parigi, in un appartamento vicino al Bois de Boulogne. L'attrice, il cui debutto risale al 1935 in "Sogno di Una Notte di Mezza Estate", non deve aver preso di buon grado l'annuncio di qualche gorno fa che Hbo aveva sospeso dalla programmazione in streaming "Via col Vento" sulla scia delle proteste del Black Lives Matter. Il film, per cui la de Havilland (nella parte di Melania Wilkes, rivale in amore della protagonista Rossella O'Hara) conquisto' una nomination ma non l'Oscar che ando' invece a Hattie McDaniel (la nera "Mamie"), e' stato poi riportato in circolo con una nuova introduzione che fornisce il contesto storico della saga ambientata al tempo della guerra civile.

Al contrario del personaggio della dolce Melania, De Havilland e' sempre stata una che non lascia correre e l'avanzata non le ha levato il gusto per le battaglie anche legali: solo due anni fa porto' in tribunale "Feud: Bette and Joan", un docudramma del canale della 20th Century Fox FX, sostenendo che il suo personaggio era stato inserito nel copione senza permesso, travisando per di piu' i suoi rapporti con le protagoniste, Bette Davis e Joan Crawford, e con la sorella Joan Fontaine. L'attrice aveva perso la causa, arrivata l'anno scorso fino alla Corte Suprema. (ANSA).