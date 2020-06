Jennifer Hudson è Aretha Franklin in Respect

E' Jennifer Hudson cantante e interprete premio Oscar come attrice non protagonista per Dreamgirls, a calarsi nei panni della regina del soul Aretha Franklin in Respect, biopic prodotto dalla Mgm, diretto dalla regista sudafrica Teisl Tommy, in uscita negli Usa a fine anno e prossimamente in Italia con Eagle Pictures. Nel primo trailer, disponibile online anche nella versione italiana, le immagini scorrono proprio sulle note di Respect, il brano del 1965 di Otis Redding, diventato una hit globale nella versione del 1967 di Aretha Franklin.

Nelle prime scene vediamo la grande artista in alcuni momenti fondamentali del suo percorso: i difficili inizi, la nascita del sodalizio con il produttore Jerry Wexler (Marc Maron), e il suo impegno civile: "Devi fare la guerra quando non riesci a trovare la pace" spiega.

Nel cast, fra gli altri anche il premio Oscar Forest Whitaker e una delle star più premiate di Broadway, Audra McDonald, nei ruoli dei genitori della cantante, e fra gli altri, Marlon Wayans,Tituss Burgess e Mary J. Blige, nella parte di un'altra stella del soul, Dinah Washington.

"E' incredibile quanto (il film) abbia assonanze con quanto sta succedendo - ha spiegato Jennifer Hudson - Non posso quasi trovare le parole, ma è come se una voce dal passato parli ancora più forte oggi, mostrando quanto la sua musica fosse ed è senza tempo".