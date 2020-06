Ritorno sul set, da Avatar a Jurassic World

ROMA - Nuovi protocolli per le riprese, tra mascherine per troupe e per gli attori fino a inizio scena, test sierologici ripetuti e quarantene preventive tutti insieme, stanno permettendo pian piano il ritorno sui set in tutto il mondo. Con l'eccezione proprio di Los Angeles dove la nuova ondata di contagi ritarda ulteriormente le lavorazioni. Tuttavia Hollywood, tra piccolo e grande schermo, non si ferma. Marta Kaufmann, coautrice di Friends, pensa di poter riprendere a metà agosto le riprese della puntata speciale con la reunion dei protagonisti della serie cult: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc.

Tra i creatori di blockbuster, il primo a ripartire è stato James Cameron, con i sequel di Avatar. Il cineasta, a Wellington in Nuova Zelanda, ha appena terminato la quarantena di due settimane con cast, che comprende Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, e troupe (tutti in camere separate in hotel senza la possibilità di interagire o uscire), richiesta dal governo per permettere le riprese. In Gran Bretagna riprenderanno il 6 luglio nei Pinewood Studios di Londra, subito dopo la fine di due settimane di quarantena, le riprese di Jurassic World: Dominion di Colin Trevorrow, terzo film del franchise con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Dovrebbero riprendere la lavorazione in Gran Bretagna nei prossimi due mesi, fra gli altri, anche The Batman di Matt Reeves, con il debutto di Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello (la lavorazione si era interrotta dopo sette settimane, ne vanno realizzate altre 11); il terzo capitolo di Animali fantastici dalla penna di J.K Rowling; la versione live action de La sirenetta, una nuova versione musical di Cenerentola con Camila Cabello; le serie Netflix, The Witcher e Sex Education, con la sua terza stagione, per cui si prevede un ritorno sul set ad agosto. Lilly Wachowski spera di riprendere a luglio le riprese di The Matrix 4, che aveva già completato una parte di lavorazione a San Francisco e che ora dovrebbe spostarsi a Berlino. Denis Villeneuve sarà con cast e troupe di Dune a Budapest in agosto, per girare alcune scene aggiuntive.

Dopo lo stop delle riprese in Italia a febbraio, la Paramount vorrebbe riprendere a settembre (non si sa se l'Italia sarà ancora inclusa nella lavorazione) le riprese di Mission Impossible 7 di Chris McQuarrie, nuova avventura di Ethan Hunt (Tom Cruise). Baz Luhrmann ha da poco rincontrato le autorità australiane per riprendere al più presto la lavorazione della sua biografia di Elvis Presley con Tom Hanks: il divo proprio durante al preparazione del film aveva contratto il Covid insieme alla moglie Rita Wilson. In Italia ripartiranno a luglio, ha annunciato la Bim, le lavorazioni di Lasciarsi un giorno a Roma di Edoardo Leo distribuito da Vision Distribution e "Una famiglia mostruosa" di Volfango De Biasi, per cui è stato formalizzato un accordo di cessione diritti con Rai Cinema. Tra le produzioni che ripartono in Francia c'è Azuro di Mathieu Rozé (inizio riprese a fine giugno), adattamento dei Cavallini di Tarquinia di Marguerite Duras. Nel cast anche Maya Sansa. Il 6 luglio tornerà sul set Catherine Deneuve per De son vivant di Emmanuelle Bercot, il film che aveva dovuto interrompere dopo essere stata colpita da un lieve ictus ischemico a novembre.

In Spagna, fra gli altri, si è al lavoro già da varie settimane (le riprese partiranno però a luglio) sulla quinta stagione de La casa di carta. Anche la prolifica industria cinematografica di Bollywood si è rimessa in moto. Vari governi nei singoli Stati hanno già dato il via libera, ma molti attori e registi hanno ancora delle resistenze a ripartire, almeno fino ad agosto. Uno dei maggiori divi, Shah Rukh Khan, aspetterà fine ottobre per girare il suo nuovo film, ancora senza titolo, un dramma sociale sull'immigrazione diretto da Rajkumar Hirani. Chi invece ha solo rallentato, senza fermarsi, sono gli autori dei film d'animazione: nonostante l'impossibilità di incontrarsi fisicamente, stanno continuando via computer e web le lavorazioni di film come Soul (Pixar / Disney), in arrivo a novembre; Raya and the Last Dragon, Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo e Sing 2 in uscita nel 2021. Ma anche, fra gli altri, 'Tiger's Apprentice', 'Connected', 'Rumble', 'Hotel Transylvania 4' 'PAW Patrol: The Movie' e dei musical animati 'Jersey Crabs' e "Vivo", su cui lavora Lin-Manuel Miranda.