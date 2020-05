David: Pierfrancesco Favino migliore attore protagonista

Pierfrancesco Favino ha vinto il premio David di Donatello come migliore attore protagonista, per l'interpretazione del boss Tommaso Buscetta nel Traditore di Marco Bellocchio. Favino era alla sua prima candidatura da protagonista. "Non vediamo l'ora di tornare, sono sicuro che chi deve fare in modo che accada si sta impegnando", ha detto l'attore ricevendo il premio che ha dedicato a. Stella Favino, "mia mamma". Durante il collegamento la moglie dell'attore, l'attrice Anna Ferzetti ha abbracciato il marito. Favino ha sottolineato l'orgoglio di appartenere alla categoria dello spettacolo. (ANSA).