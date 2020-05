David: Golino e Lo Cascio migliori attori non protagonisti

Valeria Golino è la vincitrice del premio come migliore attrice non protagonista (per 5 è il numero perfetto, opera prima di Igort) ai David di Donatello questa sera in diretta su Rai1 con Carlo Conti. "Lo dedico all'Italia a tutti noi" ha detto l'attrice. Luigi Lo Cascio è il vincitore del premio come migliore attore non protagonista per Il Traditore di Marco Bellocchio. Luigi Lo Cascio ha dedicato a Luigi Maria Burruano, scomparso nel 2017 e agli 'invisibilii' lavoratori dello spettacolo. Subito dopo l'annuncio della premiazione i figli, che erano nella stanza accanto, hanno raggiunto l'attore per festeggiarlo.