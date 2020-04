Bruce Willis e Demi Moore uniti dal Coronavirus

Non sempre il Coronavirus divide, a volte è capace di fare esattamente il contrario. È il caso di Bruce Willis e Demi Moore, divorziati da oltre 20 anni e che hanno deciso di passare la quarantena dentro casa insieme alle tre figlie. A svelarlo è stata la loro figlia ventiseienne, Tallulah, con un post su Instagram, il primo di altri altrettanto divertenti perché fanno vedere questa famiglia, compreso il cane, con indosso un originale pigiama a righe bianco e verde che ricorda la divisa dei galeotti. Nella foto anche la sorella maggiore di Tallulah, Scout e il suo compagno Dillon Buss. Divorziati dal 2000 dopo dodici anni di matrimonio, Bruce e Demi sono sempre rimasti amici e hanno continuato a vedersi anche per il bene delle figlie. Non solo, hanno anche partecipato alle nuove nozze l'uno dell'altra: Demi con Ashton Kutcher nel 2005 (nel 2013 è arrivato il divorzio) e Bruce con Emma Heming nel 2009. (ANSA).