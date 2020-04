Pietro Valsecchi, sarà grande rinascita anche di contenuti

"Ci sarà una grande rinascita, anche dei contenuti" dice il produttore Pietro Valsecchi, che ha realizzato oltre a storiche fiction anche, tra l'altro il cinema blockbuster di Checco Zalone. "Il virus - dice dalla sua abitazione intervenendo a Prima e dopo il virus parla il cinema italiano, i contributi della Fondazione cinema per Roma, a cura di Mario Sesti, riflessioni su quanto sta accadendo - ha già cambiato tutto nel profondo". Dice Valsecchi: "Anche le nostre storie cambieranno, così come la scelta dei contenuti. Molte cose scritte che dovevano cominciare ad andare in produzione sono già obsolete e ne stiamo ripensando di nuove"