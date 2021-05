Chiari, il ruolo delle riviste culturali

(ANSA) - CHIARI, 12 MAG - Prosegue anche a maggio il cartellone di eventi dedicati alla promozione della lettura di Chiari, Prima Capitale Italiana del Libro, con il panel "La parola letteraria nel web. Riviste culturali", in programma il 13 maggio alle 20.30 e coordinato dal direttore del Centro per il libro e la lettura Angelo Piero Cappello. Gli argomenti al centro del dibattito saranno orientati a comprendere quale sia oggi il ruolo delle riviste culturali, la modalità con cui queste veicolano il mondo del libro e dei suoi contenuti agli utenti digitali, e quali reti di lettori riescono a creare: a discuterne Daniela Mena, direttore di "Microeditoria", Saro Trovato, fondatore del social media "Libreriamo", Francesco Pacifico de "il Tascabile", Gabriele Gimmelli di "Doppiozero" e Stefano Malosso di "Limina", che racconteranno la propria esperienza e risponderanno anche alle domande del pubblico.

L'evento sarà trasmesso in streaming sui canali social Facebook e YouTube del Comune di Chiari e della Rassegna della Microeditoria.