A Chiari Capitale del Libro si cercano scrittori di talento

(ANSA) - CHIARI, 12 APR - A Chiari, prima Capitale Italiana del Libro, si cercano scrittori di talento: è entrata nel vivo la dodicesima edizione del Concorso Microeditoria di Qualità organizzato dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano e dall'associazione L'Impronta e legato alla Rassegna della Microeditoria italiana di Chiari, in programma il 26 e 27 giugno. Nell'anno della pandemia, il concorso ha deciso di ampliare il proprio raggio d'azione coinvolgendo (grazie alla collaborazione con Giorgio Dell'Arti) ben 22 gruppi di lettura disseminati in tutto il territorio italiano: a partire dal gruppo locale, I Miseralibri, condotto da Alice Raffaele alla Biblioteca Fausto Sabeo di Chiari, saranno proprio i 202 "lettori forti" dei 22 gruppi a dover scovare tra i 76 titoli in concorso, suddivisi tra Narrativa e Saggistica, i migliori libri pubblicati da piccoli e piccolissimi editori italiani.

Come in un campionato di calcio, il concorso è organizzato secondo "gironi" in cui ogni libro sfida gli altri appartenenti allo stesso gruppo, fino a che non emerge un vincitore. Poi, si prosegue con la fase successiva, e dunque a nuovi gironi più ristretti, per arrivare agli scontri diretti della fase finale che decreteranno i due vincitori assoluti, uno per ogni categoria. Tutti i libri in gara saranno sottoposti anche al giudizio della storica giuria ristretta del concorso, composta da professionisti del libro e della lettura locali, che decideranno a quali libri attribuire il Marchio di Qualità: una sorta di "bollino" per aiutare i lettori a individuare titoli meritevoli di attenzione. L'andamento del Concorso si può seguire sul web, all'indirizzo https://bit.ly/ConcorsoMicroeditoria2021. Attraverso la pagina si possono anche chiedere in prestito i titoli, per farseli recapitare nella propria biblioteca abituale. (ANSA).