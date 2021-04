Book Tales a Chiari, come raccontare i libri online

(ANSA) - CHIARI, 11 APR - Saper raccontare i libri in ambiente digitale con una comunicazione ad hoc è di primaria importanza per sostenere la lettura, soprattutto nei difficili che stiamo vivendo: da questa consapevolezza il 12 aprile prenderanno il via i Dibattiti, ciclo di incontri online nati nell'ambito di Book Tales, il progetto promosso dal Comune di Chiari, in collaborazione con Rassegna della Microeditoria, ed organizzato dal CRELEB (Centro di Ricerca Europeo Libri, Editoria e Biblioteca) e dai Master in Editoria dell'Università Cattolica per Chiari Prima Capitale Italiana del Libro.

Tutti gli incontri, ideati e moderati da Paola Di Giampaolo, coinvolgono esperti di comunicazione digitale (social media manager, bookinfluencer e digital PR) e scrittori che insieme daranno consigli utili su come valorizzare al meglio i libri sul web. Un tema molto attuale, considerando non solo la crescente importanza della Rete nell'editoria, settore che con la pandemia ha registrato, secondo i dati Aie, una crescita del 2.4%, ma anche il fatto che il 69% dei lettori abituali ha scoperto nel 2020 nuove opere letterarie proprio grazie siti, blog e social network. Al primo incontro del 12 aprile, intitolato "Raccontare... le storie e le idee, tra romanzi e saggi", interverranno Mafe De Baggis, scrittrice ed esperta di media digitali, Luca Pantarotto, social media manager di NN Editore e autore, e Marta Perego, giornalista, influencer e divulgatrice culturale. I Dibattiti si terranno ogni lunedì dal 12 al 26 aprile alle 17, in diretta streaming (su https://www.youtube.com/embed/pk82FsfMvrY) e poi disponibili in differita sui canali Facebook e YouTube di Comune di Chiari, Chiari Capitale del Libro e su quelli dei Master in Editoria dell'Università Cattolica, di Rassegna della Microeditoria, ANSA e Libreriamo. (ANSA).