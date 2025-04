A Milano la fascinazione dell'arte del '900 per gli etruschi

Da Gio Ponti a Arturo Martini, da Giacomo Manzù a Mario Schifano: la fascinazione del mondo dell'arte nel Novecento è ora una mostra in programma fino al 3 agosto alla fondazione Rovati di Milano, dove i reperti archeologici vengono accostati alle opere del secolo scorso.

La mostra è il 'secondo capitolo' di 'Gli etruschi del Novecento' che si è chiusa il 16 marzo al Mart di Rovereto. La differenza principale è che, dati gli spazi, in questo caso si è deciso di concentrare il lavoro principalmente agli autori italiani.

E dunque nell'ipogeo della fondazione Rovati, dedicati alla collezione etrusca, si trovano così accostati i buccheri con il loro tipico colore nero di età antica con le creazioni di Duilio Cambellotti e Gio Ponti realizzate con Carlo Alberto Rossi, e askos, antichi vasi dalla forma particolare con due aperture, ripetuti e reinterpretati.

La riscoperta artistica degli etruschi - spiega Giulio Paolucci, che ha curato la mostra con Lucia Mannini, Anna Mazzanti e Alessandra Tiddia - si deve al futurismo, una riscoperta "anche politica perché furono il primo popolo a unire l'Italia". Per la loro rivalutazione artistica ha avuto enorme importanza lo storico ritrovamento del 1916 dove si trovava l'antica Veio di un gruppo di statue fra cui l'Apollo policromo e la testa di Bellerofonte, che si trova in mostra. Da qui parte l'etruscologia. Al primo piano della fondazione è la storia della fortuna degli Etruschi nel Novecento ad essere ripercorsa: il manifesto della diciannovesima esposizione internazionale di arte contemporanea di Venezia del 1934 che rappresenta Apollo, i materiali la mostra 'dell'arte e della civiltà etrusca' che nel 1955 fa tour in Europa e tappa a Milano e ancora le nove mostre del 1985 a Firenze 'Buongiorno etruschi' che è stata d'ispirazione per 'The Etruscan Scene: Female Ritual Dance' di Andy Warhol, pezzo (con anche due disegni) che fa parte della collezione della Fondazione, e ancora gli appunti di Gio Ponti del 1924 con tanto di schizzi dal museo archeologico di Firenze.

E poi le opere degli anni Ottanta di Paolo Gioli e Alighiero Boetti per una storia che continua ancora ad essere scritta.





