Milano capitale dell'arte, a Miart 180 gallerie dal mondo

Interconnessione tra le persone, pratiche collaborative, esplorazioni tra dialogo e reciprocità. Sono per la maggior parte progetti che hanno l'obiettivo di indagare l'impegno dell'arte nella cooperazione e nello scambio di idee, quelle che caratterizzano la prossima edizione di miart.



L'evento internazionale d'arte moderna e contemporanea, organizzato da Fiera Milano con la main partnership di Intesa Sanpaolo, in calendario ad Allianz MiCo dal 4 al 6 aprile, è dedicato, a 100 anni dalla nascita, a Robert Rauschenberg. Filo conduttore il tema 'among friends' (fra amici), preso in prestito dall'ultima retrospettiva, dell'artista e titolo anche di una serie di incontri organizzati in vista dell'evento da Fiera Milano.

Presentata nel dettaglio oggi la manifestazione, che incrocerà l'Art Week promossa dal Comune di Milano, attende quasi 180 gallerie da 31 Paesi, in rappresentanza dei 5 continenti. Tre le sezioni - Established, Emergent, Portal - con progetti che raccontano oltre un secolo di storia dell'arte.

Spaziando dai capolavori del Novecento alle opere legate alla più stretta attualità, senza tralasciare il design d'autore, miart fa dialogare al proprio interno scultura e pittura, disegno e installazione, video e fotografia.

Oltre alla selezione di gallerie e progetti espositivi, miart è arricchita da una serie di altre iniziative. Si confermano le assegnazioni di premi. la collaborazione con SZ Sugar miart commission, con Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Inedita, invece, la collaborazione con la direzione generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura, che partecipa a miart con un proprio spazio istituzionale.

"Per Fiera Milano sostenere il settore culturale è talmente fondamentale che caratterizza il quarto pilastro del nostro piano industriale presentato due anni fa", ha detto l'ad Francesco Conci ricordando la dimensione internazionale, anche sotto questo aspetto, di Fiera Milano che organizza Investec Cape Town Art Fair 2025, la più grande fiera d'arte dell'Africa appena conclusa.



Michele Coppola, executive director arte cultura e beni storici Intesa Sanpaolo e direttore generale Gallerie d'Italia ha confermato la volontà di 'sostenere quei luoghi e quei momenti dove arte e mercato si incontrano' Quest'anno la banca sarà presente, tra l'altro, con un progetto espositivo dedicato a Rauschenberg. Nell'area lounge sarà esposto il capolavoro dell'artista statunitense Blue Exit.



Durante la stessa settimana è prevista a Milano, sempre nel quartiere Portello, anche l'inaugurazione di un nuovo museo, BFF Gallery, che aprirà le sue porte presso Casa BFF, sede centrale di BFF Bank. Il museo inaugurerà con la mostra Baj + Milton 'Paradiso perduto' i paradossi della libertà. L'ingresso è gratuito, su prenotazione, al sito bffgallery.com. In occasione di Miart sono previste aperture straordinarie sabato 5 e domenica 6 aprile.

BFF Gallery

Riproduzione riservata © Copyright ANSA