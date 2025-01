La Bbc pubblica le foto inedite del giovane Banksy al lavoro

Il giovane Banksy è stato ritratto all'opera mentre insegna come si realizzano graffiti e stencil ad alcuni ragazzini nella sua Bristol durante gli anni Novanta in alcune foto inedite pubblicate dalla Bbc. Si aprono così nuovi spiragli sulla possibilità di dare un nome all'elusivo street artist inglese la cui identità, nonostante le diverse ipotesi emerse soprattutto sui tabloid, tuttora rimane un mistero. A dare gli scatti all'emittente pubblica britannica è stato Peter de Boer, uno dei responsabili del centro per giovani dove Banksy, all'epoca non ancora famoso, era stato chiamato per alcuni workshop con gli adolescenti, dietro un compenso di 50 sterline per ogni 'lezione'.

De Boer ha però chiesto espressamente alla Bbc di oscurare nelle foto il volto dell'artista all'opera sulle pareti dell'edificio per difendere ancora una volta la sua identità dai tanti che cercano di svelarla. "Ho avuto il suo numero di telefono, quindi gli ho chiesto di venire da noi e realizzare alcuni progetti artistici. Era davvero entusiasta", ha spiegato De Boer. Ma quei progetti, inclusi degli stencil che oggi avrebbero un grande valore, sono stati cancellati dallo stesso responsabile del centro per dare spazio alle altre attività artistiche dedicate ai ragazzi.

Banksy non aveva ancora realizzato a Bristol la sua opera celebre dal titolo 'Mild Mild West', raffigurante un orsetto in procinto di lanciare una molotov contro la polizia in assetto antisommossa, che nel 1999 lo rese noto a livello internazionale. Fu solo l'inizio di una carriera straordinaria caratterizzata dal segreto sull'identità dell'artista e dal tentativo di dargli un nome da parte dei media, incluso lo pseudo-scoop del Mail datato 2008 che proclamò di aver risolto l'enigma risalendo a un certo Robin Gunningham, senza però fornire una conferma definitiva.

