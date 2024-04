Fuksas ridisegna Casamicciola, 'per cambiarne il destino'

"Il mio obiettivo è cambiare il destino di Casamicciola, un luogo che nonostante le grandi catastrofi che l'hanno colpito resta ancora bellissimo": sono le parole di Massimiliano Fuksas, l'archistar 80enne che da oggi è ufficialmente al lavoro per progettare la riqualificazione e rigenerazione del comune ischitano colpito da un sisma ed un'alluvione nel giro di pochi anni. Le due calamità naturali hanno lasciato il segno specie nella parte alta del paese, con la zona di piazza Maio praticamente inagibile quasi per intero dopo il sisma del 2017, con molti edifici tenuti in piedi dalle impalcature di sostegno, quella di piazza Bagni colpita duramente dalla alluvione di fine novembre 2022 e con altre aree da riqualificare in relazione anche alla crisi turistica.

Per Fuksas Casamicciola, e più in generale l'intera isola d'Ischia, sono bellissime, con territorio e paesaggi ancora intatti ed un abusivismo edilizio che è stato sostanzialmente ingigantito in relazione alla sua effettiva diffusione ed agli effetti concreti prodotti su un'isola di oltre 46 chilometri quadrati. "A Casamicciola c'è bellezza diffusa, con tanti immobili di pregio architettonico che intendo valorizzare ed inserire adeguatamente nel mio progetto: penso ad esempio al complesso del Pio Monte della Misericordia che nonostante i tanti anni di abbandono resta bello forse più dello stesso Albergo dei Poveri a Napoli e merita di essere recuperato e rilanciato, come andrà rilanciato anche l'enorme patrimonio termale di cui questo comune da sempre dispone" conclude Massimiliano Fuksas, la cui nomina è avvenuta formalmente con una ordinanza del commissario straordinario alla Ricostruzione di Ischia Giovanni Legnini, condivisa col sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino. Il primo cittadino non nasconde il suo entusiasmo: "Casamicciola meritava il meglio per la sua rinascita e ritengo che l'architetto Fuksas sia la scelta giusta; sono certo che saprà fondere la nostra storia, le nostre bellezze e la sua straordinaria bravura in un progetto di cui parlerà il mondo intero. Intanto portiamo avanti la ricostruzione del paese, in piena sinergia col commissario Legnini, e siamo pronti ad accogliere i turisti che ci sceglieranno questa estate per le loro vacanze".

Massimiliano Fuksas è considerato un genio dell'architettura contemporanea, noto in tutto il mondo per le sue opere iconiche e innovative ed uno dei massimi progettisti italiani e mondiali degli ultimi decenni: dopo aver lavorato con Giorgio De Chirico, è stato professore presso l'École Spéciale d'Architecture di Parigi, l'Accademia di belle arti di Vienna, la Staatliche Akademie der Bildenden Künste di Stoccarda e la Columbia University di New York, ricevendo nel 2006 la Honorary Fellowship del Royal Institute of British Architects. Tra le sue opere più famose troviamo la Nuvola a Roma, il centro sviluppo della Ferrari a Maranello, la Torre Armani a Ginza in Giappone, la Zénith Music Hall di Strasbourg, lo Shenzhen Bao'an International Airport, in Cina, il Tbilisi Service Centre in Georgia.

