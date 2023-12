Nuovo look per la sfera di Times Square, avrà un motivo papillon

La città di New York si appresta a salutare il nuovo anno con una nuova sfera di cristallo. È stato infatti svelato il nuovo look per la 'Times Square New Year's Eve ball'. La palla che scende dal grattacielo One Times Square allo scoccare della mezzanotte sarà più grande, più luminosa e con un motivo a papillon, realizzato grazie a due triangoli che si illuminano contemporaneamente. Il papillon è un omaggio al nome con cui una volta era conosciuta Times Square ed è dovuto al fatto che quella che è considerata la piazza più famosa degli Stati Uniti non è geometricamente un quadrato, ma è composta da due triangoli che danno appunto l'idea di un papillon.

La sfera di quest'anno ha un diametro di quasi 3,70 metri, è composta da oltre 2,600 cristalli e pesa circa sei tonnellate.

Secondo Times Square Alliance, l'ente di promozione di Times Square, quest'anno è prevista l'affluenza maggiore dal 2019, ossia l'anno pre pandemia.



