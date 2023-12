Sangiuliano: 'Affluenza dei musei a Natale, primi dati molto positivi'

"I primi dati dalla direzione generale dei musei mi dicono che è stato un successo e per questo voglio ringraziare i dipendenti del ministero della cultura, dai dirigenti ai custodi, tutti coloro che si sono adoperati su base volontaria a questa iniziativa che ci sembrava doverosa per i tanti turisti, italiani e stranieri", ha detto il ministro Sangiuliano a margine della visita questa mattina oggi a Roma a Palazzo Barberini. Il ministro è stato accolto dal direttore Luigi Gallo e dallo staff delle Gallerie Nazionali di Arte Antica.

"Le aperture 'straordinarie' dovrebbero diventare ordinarie. Ho fatto uno studio comparativo a questo proposito", ha proseguito Sangiuliano. In serata i dati dal ministero della cultura sull'affluenza durante le feste. Inoltre, c'è l'impegno in direzione turistica anche dei musei cosiddetti 'secondari' nei piccoli centri, "che secondari non sono perchè all'estero sarebbero tutt'altro ma noi non ci rendiamo conto".

