Christie's, all'asta a novembre tre dipinti di Cezanne

La prossima asta di novembre di Christie's dedicata all'arte di fine Ottocento offrirà al miglior offerente non uno, ma tre dipinti di Paul Cézanne che da 90 anni non erano apparsi sul mercato. Le tre opere vengono dal museo Langmatt di Baden, in Svizzera, e verranno presentate una dopo l'altra il 9 novembre in uno sforzo del museo di raccogliere 45 milioni di dollari per assicurarsi un futuro.

Star tra i tre quadri è Fruits et Pot de Gingembre, all'asta con una stima tra 35 e 55 milioni di dollari. Realizzato tra 1890 e 1893, fa parte di un periodo d'oro in cui Cézanne creò le sue opere più elaborate, tra cui i Giocatori di Carte, dipinto nello stesso studio che il pittore teneva della casa dei genitori, ma anche il panoramico La Montagne Sainte-Victoire della collezione del co-fondatore di Microsoft Paul Allen venduto l'anno scorso, sempre da Christie's, per 138 milioni di dollari.

Il secondo quadro, Quatre Pommes et un Couteau, ha al centro la mela, uno dei soggetti quotidiani preferiti di Cezanne: la stima è tra sette e dieci milioni di dollari, mentre per La Mer à l'Estaque del 1878-1879 - l'unico dipinto del gruppo che non è una natura morta ma una veduta sul Mediterraneo e un pittoresco villaggio di pescatori - le previsioni sono tra i 3 e i 5 milioni.



"Le vendite di opere di musei sono una questione delicata. Siamo colpiti dall'attenzione e dalla cura con cui il Langmatt ha scelto cosa mettere in vendita", ha detto Dirk Boll, vicepresidente di Christie's per l'arte moderna e contemporanea. Il formato dell'asta è inconsueto: Christie's, su istruzioni del museo, venderà i tre quadri in sequenza finché non verrà raggiunto o superato il target dei 45 milioni richiesti. a quel punto, se resterà qualcosa di invenduto, sarà restituito al Langmatt.



