Da Sotheby's in novembre un Picasso da record

Sotheby's si è aggiudicata una delle collezioni d'arte contemporanea più contese di New York: quella creata dalla filantropa Emily Fisher Landau grazie al risarcimento dei Lloyds per un furto di gioielli che aveva subito a fine anni sessanta. Stella dell'asta, con una stima di oltre 120 milioni di dollari, è un ritratto di Marie-Thérèse Walter dipinto nel 1932 da Pablo Picasso, il preferito della Fisher Landau che l'aveva appeso sopra il caminetto: assieme a opere di Marc Rothko, Jasper Jones, Ed Rusha, Andy Warhol e tanti altri grandi dell'arte del Novecento sarà offerto in vendita in novembre.

Sotheby's ha annunciato l'asta nella sua futura sede di New York: l'edificio su Madison Avenue disegnato da Marcel Breuer acquistato qualche mese da dal Whitney Museum of Art.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA