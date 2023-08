Undici nuove opere per la Galleria d'arte moderna di Pitti

Undici nuove opere dell'Ottocento entrano alle Gallerie degli Uffizi, destinate alla Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti. Si tratta di tre dipinti e due disegni di Giuseppe Bezzuoli, cinque monocromi di Luigi Ademollo e una scultura di Pasquale Romanelli.

Riguardo a Bezzuoli, definito "il più grande rappresentante del Romanticismo in Toscana" e a cui Pitti ha dedicato l'anno scorso una mostra monografica, alle collezioni degli Uffizi si aggiungono ora, provenienti da una raccolta privata di uno studioso dell'artista, La Madonna col Bambino dormiente, Amore vince la Forza e due disegni (Ballerina 'vista alla Pergola', Episodio del diluvio con Studi vari per figure). C'è poi il dipinto Maria Maddalena tentata dalle bellezze della vita passata, emerso dall'oblio proprio grazie all'esposizione fiorentina e acquisito da una collezione privata spagnola, ideale pendant di un'altra Maddalena penitente dello stesso Bezzuoli, conservata nella Pinacoteca Foresiana di Portoferraio.

Ad acquistare i disegni di Ademollo e la scultura di Romanelli, destinandoli alla Gam, è stato invece lo stesso Stato italiano, che, dopo averne bloccato l'esportazione, ha scelto la Galleria di Arte Moderna di Palazzo Pitti quale contesto più consono ad accoglierli, esaltandone il loro loro valore artistico ed espressivo.

"Altri musei hanno scelto di relegare le loro collezioni ottocentesche nei depositi per far spazio all'arte contemporanea: la Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti, al contrario, continua ad invigorirsi di nuovi capolavori di quel secolo - commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt -, essi permettono ai visitatori di ripercorrere la storia della Toscana e dell'Italia intera dai primi sentimenti nazionali al Risorgimento e all'Unità italiana. Siamo particolarmente fieri di poter aggiungere altre cinque opere del fiorentino Giuseppe Bezzuoli, di fama europea e in verità mondiale, continuando l'impegno che ha già visto l'acquisto recente di altri suoi quattro capolavori e l'organizzazione della sua prima mostra monografica, a Palazzo Pitti, l'estate scorsa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA