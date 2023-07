Giorgio Morandi torna a Grizzana con una mostra

(ANSA) - BOLOGNA, 11 LUG - Giorgio Morandi. Ritorno a Grizzana è il tema della mostra che sarà inaugurata sabato 22 luglio, alle 18, ai Fienili del Campiaro di Grizzana Morandi (Bologna), a cura di Marilena Pasquali, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con il Centro Studi Giorgio Morandi di Bologna. Da diversi anni non si sono viste opere originali di Morandi nel centro appenninico da lui scelto come "luogo del cuore", terra d'elezione in cui ritemprare lo sguardo e dipingere gli scorci di paesaggio preferiti nella luce chiara e nell'aria limpida di un ambiente intatto. Oggi invece - grazie agli importanti interventi di adeguamento di strutture e servizi promossi dall'amministrazione comunale - è di nuovo possibile ammirare opere morandiane nei luoghi stessi che le hanno viste nascere. Negli spazi museali del terzo Fienile verranno esposti quattro Paesaggi di Giorgio Morandi: una rarissima tela del 1934, due paesaggi-capolavoro degli anni di guerra e un dipinto particolarmente significativo dell'ultima stagione.

Completeranno la mostra quaranta acqueforti, da lui incise nell'arco di quarant'anni a partire dagli anni Dieci. Le acqueforti provengono dalla raccolta di Alberto Marcelletti, collezionista di grafica d'autore che da sempre a Morandi dedica un'attenzione particolare, oltre che dalla collezione della Fondazione della Cassa di Risparmio in Bologna. "Già nel 2014, con una mostra fotografica nella sala espositiva della sede della Banca, abbiamo ricordato il cinquantesimo anniversario della scomparsa del maestro bolognese", sottolinea il presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti. "Oggi siamo lieti di riprendere questo filo rosso che ci lega, che è l'amore per lo stesso territorio". La mostra è aperta fino al 20 agosto (ANSA).