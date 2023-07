Sangiuliano ad Ariccia, arricchire offerta turistica paese

(ANSA) - ARICCIA, 06 LUG - Il rifacimento delle facciate di Palazzo Chigi e dei Casini laterali della Collegiata di Santa Maria Assunta, il monumentale viadotto dell'Appia Antica e la nuova illuminazione del complesso del Bernini sono i nuovi progetti di rivalutazione del patrimonio artistico, culturale e archeologico di Ariccia, esposti oggi nella Sala Maestra di Palazzo Chigi alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, del sindaco Gianluca Staccoli, del senatore Marco Silvestroni e di Lisa Lambusier, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti.

"In queste sale di Palazzo Chigi ad Ariccia c'è la nostra storia - ha commentato il ministro Gennaro Sangiuliano - e il nostro impegno è proprio nel valorizzare e tutelare questi beni.

Dobbiamo far conoscere questo territorio e spostare i grandi assi del turismo da grandi città come Roma in questi luoghi ricchi di arte e storia per arricchire l'offerta culturale del nostro Paese. Voglio candidare questo territorio a diventare un luogo attrattivo per la cultura e il turismo. Abbiamo stanziato due milioni di euro, ma non bastano: dobbiamo realizzare un grande progetto di riqualificazione, intercettare i flussi turistici e offrire in questi luoghi qualcosa in più, come rassegne artistiche o teatrali". "La valorizzazione artistica e urbanistica del territorio creano un beneficio economico e un incentivo al turismo - ha commentato Gianluca Staccoli, sindaco di Ariccia - il finanziamento ottenuto con i fondi del Giubileo; stiamo aspettando l'approvazione della Sovrintendenza per andare in gara e iniziare i lavori". (ANSA).