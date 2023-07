Palazzo Reale, il Pulcinella di Paladino omaggia lo scudetto

(ANSA) - NAPOLI, 06 LUG - Si è aperta al Palazzo Reale di Napoli la mostra di Mimmo Paladino dedicata a Pulcinella, a cura di Flavio Arensi, visitabile fino al 3 ottobre 2023. Esposti nella Galleria del Genovese i 104 disegni realizzati oltre trent'anni fa e recentemente restaurati dall'artista campano, che si ispirò all'album Divertimenti per li regazzi (1797) di Giandomenico Tiepolo, capolavoro del Settecento veneziano composto da 104 carte in cui si illustrano le avventure, la morte e la risurrezione di Pulcinella. Al Palazzo Reale di Napoli il ciclo si arricchisce di un nuovo elemento: un disegno celebrativo per la vittoria del terzo scudetto calcistico della squadra partenopea dal titolo Scala Reale.

"Un felice ritorno quello dell'artista Mimmo Paladino a Palazzo Reale, che è stato nostro ospite la scorsa estate in occasione della proiezione del suo film Quijote nel Giardino Romantico - dichiara il direttore del sito Mario Epifani - lo stesso luogo in cui è esposta in maniera permanente la sua opera Prova d'orchestra. Siamo lieti che sia proprio il maestro Paladino a inaugurare la prima mostra di arte contemporanea ospitata all'interno della Galleria del Genovese, l'antico collegamento tra il Palazzo Reale e il Teatro di San Carlo, dalla sua apertura nel 2021".

I 104 Pulcinella di Paladino furono protagonisti nel 1992 di una mostra a Palazzo Liberty a Torino, quindi all'Albertina di Vienna (1993) e alla Kunsthal di Rotterdam (1994). Quest'anno la raccolta, mai disgiunta, è stata ospitata al Museo Eremitani di Padova. "I disegni di Pulcinella fungono da cerniera fra due decenni decisivi per Paladino - spiega il curatore, Flavio Arensi - ossia la decade degli anni ottanta, con l'affermazione internazionale, e quella degli anni novanta in cui realizza alcuni progetti cruciali". Il catalogo della mostra è curato dalla casa editrice Skira e il progetto di allestimento è stato curato dell'architetto Lucio Turchetta. (ANSA).